Evlilik Okulu Yeni Mezunlarını Verdi

Kaynak: İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Ailemi Seviyorum" projesi kapsamında hayata geçirdiği Evlilik Okulu'ndan mezun olan 38. dönem kursiyerlerine katılım belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi.Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'ye örnek olan projesi "Ailemi Seviyorum" kapsamında, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun oluşması amacıyla, evlilik hazırlığı yapan ve evli çiftler için düzenlediği Evlilik Okulu'nda 38. dönem tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde düzenlenen sertifika törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, evlilik kurumunun çok önemli olduğunu belirterek, evliliğin de hayatın bir aşaması olduğunu söyledi. Birbirinden farklı hayatlar süren iki insanın evlilikle bir araya geldiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Bir araya gelinceye kadar farklı ailelerde, farklı ortamlarda, farklı alışkanlıklar edindiniz. Tüm bunları birleştirerek hayat yolculuğunda beraber yürümek çok önemli. İnşallah bu güzel bir yolculuk olacak" dedi."Evlilik antlaşması kolay değil"Farklı hayatlar süren iki insanın antlaşmasının kolay olmadığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Evlilikten ne bekliyoruz? Sorunlara karşı neler yapabiliriz? Bu gibi soruların cevabını biliyorsak, bunun eğitimini aldıysak evlilik kurumu daha da güzelleşir. Aldığınız bu bilgilerle inşallah sizler daha da mutlu olacaksınız. Şimdiden tebrik ediyorum." Başkan Osman Zolan, konuşmasının ardından kursiyerlere katılım belgelerini verdi. - DENİZLİ