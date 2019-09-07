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"Evlilik öncesi cinsel ilişki evlilik memnuniyetini ve süresini azaltıyor"

ABD merkezli Piskoloji Bilimi Derneği (APS) Akademik Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye göre, evlilik öncesi cinsel ilişki yaşayan bireyler, evliliğe kadar bakire kalan kişilere kıyasla evlilik sonrası daha mutsuz oluyor ve boşanma ihtimalleri ise oldukça yüksek.

07.09.2019 19:30
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bilimsel bir araştırma bir gecelik aşk ya da cinselliğin yaşandığı evlilik öncesi ilişkilerin evlilik sonrası büyük sorunlara hatta boşanmaya götürdüğünü ortaya koyuyor.

Çalışmalarını 1990 yılından beri yaklaşık 30 yıldır devam ettiren Association for Psychological Science (Piskoloji Bilimi Derneği-APS) Akademik Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye göre, evlilik öncesi cinsel ilişki yaşayan bireyler, evliliğe kadar bakire kalan kişilere kıyasla evlilik sonrası daha mutsuz oluyor ve boşanma ihtimalleri daha yüksek.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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