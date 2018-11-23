Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan "Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi" toplantısı Tekirdağ
'da yapıldı.
Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım
, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abuşoğlu, Aile Eğitimi Danışmanlık Hizmeti Daire Başkanı Rahime Şen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, İl Jandarma
Komutan Vekili Haşim Göksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz
, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve STK
temsilcileri katıldı.
Vali Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumun en önemli unsurunun aile olduğunu söyledi.
Yıldırım, Türkiye
'de aile yapısının güçlü olduğu için, aile kavramına verilen önem her şeyin önünde olduğu için, toplumda çok büyük problemler yaşanmadığını ifade ederek, "Biz bu yapıyı daha da güçlendirmeliyiz. Günümüzde yaşanan birtakım gelişmeler bu yapının yıpranmasına neden olmuştur. Birtakım insanların bu yapıyı bozmak için yaptıkları çalışmaları boşa çıkarmak için çok daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Ailemizi korumalıyız, aile kavramını korumalıyız ve bunları gençlerimize aktarmalıyız." diye konuştu.
"Boşanmaların pek çoğu evliliklerin ilk üç ayında meydana geliyor"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aile kavramının önemini daha da çok belirtmek için son yıllarda programlar geliştirdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Boşanmaların pek çoğu evliliklerin ilk üç ayında meydana geliyor. Hatta evliliklerin ilk yılında da çok fazla boşanmalar meydana geliyor. Bunları biz çevremizde görüyoruz. Valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, il müdürlüklerimize gelen vatandaşlarımızdan öğreniyoruz. Ne oluyor ki gençlerimiz, o kadar arzulu, istekli oldukları halde evlenir, evlenmez boşanıyorlar. Bunun mutlaka çok iyi bir şekilde incelenmesi lazımdır. Evliliğin çok önemli olduğunu, evlilik müessesini muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğunu gençlerimize mutlaka anlatmamız gerekiyor. Belki evlenmeden eğitime gelmiyorlar ama evlendikten sonra kendilerine yardımcı olabilecek kurumlarımız var. Bunları hiç olmazsa tanıtsak, aile içerisinde birtakım problemler yaşayan gençlerimizin başvurabilecekleri bir yer olduğunu kendilerine gösterirsek, belki de bu evliliklerin birçoğunu kurtarabiliriz."
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz ise, projeyle bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sağlamak hedeflendiğini dile getirerek, "Biz biliyoruz ki aile güçlü olur ise toplum da güçlü olur. Aile müessesini güçlendirir isek bugün toplumsal sorun olarak karşımıza çıkan birçok tali meseleye de aslında çözüm bulmuş oluruz.Bakanlığımızın tertip ettiği bu iki günlük programda 14 farklı kuruma mensup 32 personeli eğitimlerde faydalanmak üzere yetiştireceğiz. Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye hedefleri için geleceğimizin huzuru ve mutluluğu için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Aile Eğitimi Danışmanlık Hizmeti Daire Başkanı Rahime Şen, proje hakkında katılımcılara sunum yaptı.
Toplantı çalıştay ile devam etti.