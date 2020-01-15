Haberler » Güncel » Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber

Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

15.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:40
Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) ve Küçükçekmece'de yankesicilik ve hırsızlık yapan 2 şüpheliyi belirleyen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken, birinin cezaevine olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüphelinin ise 3 yıl önce evlilik programına katıldığı öğrenildi. Şüphelilerin yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 15 Mart ve 12 Eylül arasında 2 yankesicilik olayı ve bir işyerinden de hırsızlık yapılması üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. ekipleri, olayların yaşandığı işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis şüphelilerin Tanju G. ve Tansu G. isimli iki kardeş olduğunu belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, Tanju G.'yi Büyükçekmece, Kemerburgaz'da geçtiğimiz Çarşamba günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Tanju G.'nin Tekirdağ ve İzmir'de gerçekleşen 4 hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik olmak üzere 6 farklı olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüpheli Tanju G.'nin kardeşi Tansu G.'nin ise daha önceden tutuklanarak cezaevine gönderildiği anlaşıldı.
Tanju G.'nin 3 yıl önce bir televizyon kanalındaki evlilik programına uzun süre çıktığı öğrenildi. Yakalanan Tanju G. ise Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bayrampaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26  Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad'da yerel polis teşkilatını ziyaret etti - Haber
18:26  İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildi - Haber
18:26  "Futbolda şike kumpası" davası - Haber
18:26  Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Haber
18:25  Irak: "Topraklarımızı komşu ülkelere saldırma amacıyla kullandırmayacağız" - Haber
17:59  Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Haber
16:49  Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Haber
16:35  Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Haber
16:20  Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü - Haber
15:50  ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu - Haber
15.01.2020 18:28:19