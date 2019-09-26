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Evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sütyensiz haliyle tepki çekti

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, YouTube hesabından paylaştığı son videosunda sütyensiz bir şekilde kamera karşısına geçince sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

26.09.2019 12:13

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, YouTube'da bir kanal açarak içerik üretmeye başladı. Betkayan, son videosunda ise sütyensiz bir şekilde kamera karşısına geçti.

SÜTYEN GİYMEYİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Melis Buse Betkayan, 25 bin abonesinin bulunduğu kanalına yüklediği son videoda giydiği kıyafet nedeniyle tepkilere neden oldu. Betkayan'ın, düğmesi sonuna kadar açık olan gömleğinin içine sütyen giymedi. Betkayan'ın bu görüntüsü ise takipçileri tarafından beğenilmeyince eleştirinin hedefi oldu.

"SANA SÜTYEN ALACAĞIM"

Melis Buse Betkayan'ın sütyensiz halini gören takipçileri videonun altına şöyle yorumlar yaptı; 'Göğüslerinin sarkıklığını gözümüze neden soktun', 'Sütyensiz bir de düğmelerin açık iğrenç görünüyorsun', 'Allah aşkına ben sana bir sütyen alacağım rahatsız olmuyor musun?'

Evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur, Magazin

YORUMLAR(19)
AVNİ:Aslı neredesin
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QORJUX:Bunlar gündemden düşünce mal gibi ortada kalıyorlar. Sonra da tırmalıyorlar tekrar meşhur olayım diye.
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KARTAL.:bu sene moda soyunmak sanırım.
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DEPDEP:bu sene değil her sene özellikle 5-10 yıldır moda sadece bu seneye mahsus değil
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BUSE:sosyal medyada beğeni az alırsa yarın başka bir tarafını daha fazla açacak. . . . beğeni almak veya takipçi sayısını artırmak için daha neler göreceğiz. . . pes diyorum. .
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HTC:ucuz şöhretler , ucuz insanlar
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TUBA:ilgi çekmek için her hokkabazlığı yapıyor bu çakma ünlüler
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EYLÜL:VÜCUTLARINI TEŞHİR EDEREK NEREYE VARACAK KENDİLERİ DE BİLMİYOR. . . . .
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JEAN RENO:eğitim şart
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BJK:böyle yaparak bir yere varamazsınız. . . . aradan bir kaç yıl geçsin çok pişman olacaklar. . zaman gelecek yuva kuracaksınız bir aileniz olacak . . . . . biraz mantıklı hareket edin. . . .
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