Evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sütyensiz haliyle tepki çekti

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, YouTube'da bir kanal açarak içerik üretmeye başladı. Betkayan, son videosunda ise sütyensiz bir şekilde kamera karşısına geçti.

SÜTYEN GİYMEYİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Melis Buse Betkayan, 25 bin abonesinin bulunduğu kanalına yüklediği son videoda giydiği kıyafet nedeniyle tepkilere neden oldu. Betkayan'ın, düğmesi sonuna kadar açık olan gömleğinin içine sütyen giymedi. Betkayan'ın bu görüntüsü ise takipçileri tarafından beğenilmeyince eleştirinin hedefi oldu.

"SANA SÜTYEN ALACAĞIM"

Melis Buse Betkayan'ın sütyensiz halini gören takipçileri videonun altına şöyle yorumlar yaptı; 'Göğüslerinin sarkıklığını gözümüze neden soktun', 'Sütyensiz bir de düğmelerin açık iğrenç görünüyorsun', 'Allah aşkına ben sana bir sütyen alacağım rahatsız olmuyor musun?'