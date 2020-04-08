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Evlilik teklifi 44 bin 800 TL'ye mal oldu

Gürcistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Nisan'a kadar geçerli olacak sokağa çıkma yasağını ihlal ederek evlilik teklif eden genç ve arkadaşları para cezasına çarptırıldı.

08.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:01
Gürcistan 'da korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Nisan'a kadar geçerli olacak sokağa çıkma yasağını ihlal ederek evlilik teklif eden genç ve arkadaşları para cezasına çarptırıldı.
Gürcistan'da korona virüs vaka sayılarının artmasıyla ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Telavi kentinde Rathan Kurbanov adlı bir genç sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Evlenme teklifine olumlu yanıt alan Kurbanov ve arkadaşları, evlilik teklifinin organize edildiği stadyumdan ayrıldığı sırada polis tarafından basıldı. Polis, yasağa uymayan Kurbanov ile 6 arkadaşını 3 bin Lari (6 bin 400 TL) para cezasına çarptırdı.
Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkede korona virüsle mücadele kapsamında OHAL ve sokağa çıkma yasasını ihlal eden 167 kişiye daha para cezası verildiğini açıkladı.
(İHA) Evlilik teklifi 44 bin 800 TL’ye mal oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürcistan, Güncel
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