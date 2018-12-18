Evlilik Teklifi İçin 23 Kilometre Yol Yürüttü

Kaynak: İHA

Bursalı doğa yürüyüşçüleri evliliğe ilk adımı Uludağ eteklerinde attı. Kısa adı BUDOST olan Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin hafta sonu düzenlediği etkinlikte grup üyesi Muhammed Ekmen, yine yürüyüşte tanıştığı kız arkadaşı Zeynep Şengür'ü 23 kilometre yürüterek evlenme teklifi yaptı.İki senedir her hafta Bursa ve çevresinde çeşitli parkurlarda doğa yürüyüşleri yapan BUDOST sabahın erken saatlerinde Saitabat köyünde buluşarak Alaçam'a çıktı. Daha öncesinde planlanan organizasyonda yemek molası sırasında Muhammed Ekmen, ekip arkadaşlarıyla birlikte Zeynep Şengür'ü su doldurmak bahanesi ile gruptan uzaklaştırırken, 36 kişilik grup hızlı bir şekilde hazırlık yaptı. Mola alanına gelen Şengür'e, Ekmen "Birlikte yaşamak değil, birlikte yaşlanmak istiyorum, benimle evlenir misin" pankartı ve meşale eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Kısa süreliğine şaşkınlığını gizleyemeyen Şengür evlilik teklifini kabul etti ve çift, evliliğe ilk adımlarını atmış oldu. O anlar arkadaşları tarafından kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.Bisiklet sporu, doğa yürüyüşü etkinliklerinin yanısıra sosyal projelere de devam ettiklerini belirten BUDOST Derneği Başkanı Sercan Koyuncu " Bu mutlu günlerinde arkadaşlarımızla beraber olmak istedik. Onlara unutamayacakları bir gün yaşatmaya çalıştık. İleride çocuklarına anlatacakları bir anı olur. Arkadaşlarımıza doğa ile iç içe bir ömür mutluluklar dileriz" diye konuştu. - BURSA