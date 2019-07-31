Haberler» Güncel» Haber

Evlilik teklifi için tekneden pankart açtırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı Okan Bahriyeli, çay bahçesinde evlenme teklifinde bulunduğu sevgilisi için denizdeki tekneden 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?

31.07.2019 17:23 Evlilik teklifi için tekneden pankart açtırdı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı Okan Bahriyeli, çay bahçesinde evlenme teklifinde bulunduğu sevgilisi için denizdeki tekneden 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırdı.
İskenderun sahilinde, çay bahçesinde sevgilisi Nazile Özbek ile oturan Okan Bahriyeli, sohbete başladı. Bahriyeli, kız arkadaşıyla konuşurken, denize açılan gezi teknesindeki arkadaşları da 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' pankartını açıp, çay bahçesine yaklaştı. Pankartı gören Özbek ise şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı. Bu sırada Okan Bahriyeli, diz çökerek, yanında getirdiği yüzüğü Nazile Özbek'e uzatıp, evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz için çok mutlu olduğunu dile getiren Özbek, teklifi kabul ettiğini söyledi. Okan Bahriyeli ise "Bu kadar iyi niyetli ve güzel bir hayat arkadaşım olacağı için çok mutluyum. Bu nedenle evlilik teklifi yaptım" dedi.


Fenerbahçe, İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
00:00   ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım
23:57   ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı
23:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü