Evlilik Vaadiyle 110 Bin Lira Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Nevşehir
'de tanıştığı kadın ile evlenmek için Ö.S.D. tanıştığı kadını 110 bin lira dolandırdı.
Edinilen bilgilere göre, 17 Ekim 2018 tarihinde sosyal medya üzerinden Nevşehir'de bir kadın ile tanışan Ö.S.D. kadın ile evlenmek istediğini belirterek Nevşehir'e geldi. Nevşehir'de tanıştığı kadın ile evlenmek için maddi yardım talebinde bulunan Ö.S.D. kadına bankadan 70 bin lira kredinin yanı sıra 40 bin lirada elden alarak kayıplara karıştı. Evlenmek istediği Ö.S.D. tarafından dolandırıldığını anlayan kadın bir süre sonra polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ö.S.D.'nin kontrol edilen GBG kayıtlarında dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan 33 adet arama kararı olduğunu belirledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü
ile irtibata geçen Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ortaklaşa operasyon sonrasında yakalanarak Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir
13 Aralık 2018 Perşembe 16:54