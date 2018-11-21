Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Çankırı'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

İhbarda bulunan Ali I. isimli şahıstan alınan bilgiler doğrultusunda çalışma yürüten ekipler, 3 şüphelinin 27 BMB 03 plakalı otomobil ile Çankırı'dan İstanbul istikametine gittiklerini tespit etti.

Çevre illerin polis ekiplerine haber verilmesi sonucu şüpheliler, Bolu'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasında yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, evlenme vaadiyle dolandırdıkları Ali I. isimli şahıstan aldıkların 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 altın kolye, 1 çift altın küpe ve 6 bin 570 lira nakit para ele geçirildi.

Çankırı'ya getirilen şüpheliler, şikayetçi Ali I'ya teşhis ettirildi. Şüphelilerin, Ali I'ya kendilerini farklı isimde tanıttıkları, isimlerinin Abdullah A, Filiz B. ve Güldane K. olduğu tespit edildi.

Şahısların benzer konularda birçok suç kaydının olduğu ayrıca Abdullah A'nın benzer suçtan Kırşehir ilinde aranmasının bulunduğu öğrenildi. Ziynet eşyaları ve para Ali I'ya teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.