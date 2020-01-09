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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak 42 bin lira dolandırıldığını ve yine aynı kanala telefon bağlantısı ile katılarak 40 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişilerin dolandırılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

09.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:23Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı
Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak 42 bin lira dolandırıldığını ve yine aynı kanala telefon bağlantısı ile katılarak 40 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişilerin dolandırılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, bir televizyon kanalında programa katılan Mustafa Yelboğa 42 bin lira karşılığında evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen ve aynı programa telefon bağlantısıyla katılan İbrahim Karaman'da kendisinin evlilik vaadiyle 40 bin lira dolandırıldığını iddia etti. TV programının ardından ise Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde konuyla ilgili bir şahsa adli başlatıldığını diğer 4 şüpheli için ise ikamet ettikleri yer itibarıyla adli işlem başlattığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

TV, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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