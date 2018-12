03 Aralık 2018 Pazartesi 14:24



Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan kadının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktıDenizli'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan kadının her hafta imza verdiği öğrenildiDENİZLİ - Denizli'de 53 yaşındaki bir şahsı evlilik vaadiyle dolandırdığı öne sürülen kadının uyuşturucu madde kullanma suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve her hafta karakola giderek imza attığı ortaya çıktı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan olayda çiftçilik yapan ve eşinden 3 yıl önce boşanan Süleyman Önal isimli vatandaş kendisinin Hatay Antak'ya da oturan ve bir aracı vasıtası ile tanıştığı Pınar Y., tarafından nakit para ve ziynet eşyaları ile toplamda 22 bin TL dolandırıldığı iddia ederek şikayetçi olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Pınar Y., isimli şahsın uyuşturucu madde kullanma suçundan adli kontrolle serbest kaldığı ve her hafta Antakya'da bir karakola imza verdiği ortaya çıktı. Şikayet üzerine harekete geçen Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise olayla ilgili başlattığı soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.