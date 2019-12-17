Evlilik vaadiyle kandırılan 50 yaşındaki kadın, 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti

İzmir Mendres'te yaşayan 50 yaşındaki Derya Çiftçi, komşusunun kayınbiraderi ile evlenme niyetiyle tanıştırıldı. Eşi 8 yıl önce ölen Derya Hanım, İstanbul'da yaşayan ve araç kiralama şirketi olduğunu söyleyen Haşim Bey'le görüşmeye başladığını söyledi. Ancak Çiftçi'nin evlilik hayali, gönlünü verdiği kişinin 100 bin lirasını alıp kaçmasıyla son buldu.

TANIŞTIKTAN 25 GÜN SONRA PARA VERDİ

Tanıştıktan 25 gün sonra Haşim Bey'e para verdiğini söyleyen Derya Çiftçi Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkınlığa uğrattı. Haşim Bey'in evlenmeden önce kendisine sürekli "Karım" diye hitap ettiğini ve nikah işlemleri için kimlik fotokopisini aldığını söyleyen Derya Çiftçi, ilk başlarda durumdan şüphelenmediğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haşim Bey'in para verdikten kısa bir süre sonra telefonlarına çıkmayan ve kendisini her yerden engellediğini söyleyen Derya Çiftçi, "Yetim çocuğumun hakkı için geldim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 50 yaşındaki kadının, "Bana çok ilgi gösterdi, bana güzel şeyler söyledi, beni kendine aşık etti" diyerek ağlaması herkesi duygulandırdı.

TELEFONU KAPATTI

Programa telefonla bağlanan Haşim Bey, Derya Çiftçi'den 10 bin lira aldığını ama Derya Hanım'ın görüştüğü başka biri olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığını söyledi. Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ettiği Haşim Bey'in sözleri karşısında çileden çıktı. Müge Anlı'nın soruları karşısında köşeye sıkışan Haşim Bey, telefonu kapattı.