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Evlilik vaadiyle kandırılan 50 yaşındaki kadın, 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlenme vaadiyle kandırıldığını söyleyen bir çocuk annesi Derya Çiftçi, aşık olduğu adam tarafından 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti. 50 yaşındaki kadın, canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

17.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:07

İzmir Mendres'te yaşayan 50 yaşındaki Derya Çiftçi, komşusunun kayınbiraderi ile evlenme niyetiyle tanıştırıldı. Eşi 8 yıl önce ölen Derya Hanım, İstanbul'da yaşayan ve araç kiralama şirketi olduğunu söyleyen Haşim Bey'le görüşmeye başladığını söyledi. Ancak Çiftçi'nin evlilik hayali, gönlünü verdiği kişinin 100 bin lirasını alıp kaçmasıyla son buldu.

TANIŞTIKTAN 25 GÜN SONRA PARA VERDİ

Tanıştıktan 25 gün sonra Haşim Bey'e para verdiğini söyleyen Derya Çiftçi Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkınlığa uğrattı. Haşim Bey'in evlenmeden önce kendisine sürekli "Karım" diye hitap ettiğini ve nikah işlemleri için kimlik fotokopisini aldığını söyleyen Derya Çiftçi, ilk başlarda durumdan şüphelenmediğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haşim Bey'in para verdikten kısa bir süre sonra telefonlarına çıkmayan ve kendisini her yerden engellediğini söyleyen Derya Çiftçi, "Yetim çocuğumun hakkı için geldim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 50 yaşındaki kadının, "Bana çok ilgi gösterdi, bana güzel şeyler söyledi, beni kendine aşık etti" diyerek ağlaması herkesi duygulandırdı.

TELEFONU KAPATTI

Programa telefonla bağlanan Haşim Bey, Derya Çiftçi'den 10 bin lira aldığını ama Derya Hanım'ın görüştüğü başka biri olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığını söyledi. Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ettiği Haşim Bey'in sözleri karşısında çileden çıktı. Müge Anlı'nın soruları karşısında köşeye sıkışan Haşim Bey, telefonu kapattı.

Evlilik vaadiyle kandırılan 50 yaşındaki kadın, 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti

Müge Anlı, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
MUŞ GÜZELİ:AH BE ABLACIM 100BİN TL BU ADAMA KAPTIRCANA O PARAYLA ESTETİK OLSAYDIN YA. GERÇİ KAFA NAKLİ YAPSAK ANCA GÜZELLEŞİR.
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BJK:bıtsın su program artık gına geldı.
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KUZEYİN UŞAĞI:YAHU hep aynı manzara. . . saflar olmazsa. . . akıllılar nereden geçinecek. . . MÜGE hanım akıllı. . başarılı her zaman. . . saygılar. . . . . . . . .
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