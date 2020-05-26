"Evlilik ve ticaret" vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek "evlilik veya ticaret" vaadiyle 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan 3 dil bilen kadın, Ankara'da yakalandı.

26.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:56
Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek "evlilik veya ticaret" vaadiyle 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan 3 dil bilen kadın, Ankara'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Azerbaycan'da aranan Halide M'nin sekiz yıl önce Türkiye'ye gelerek birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti.
Rusya'daki iyi bir üniversiteden mezun olan Azerbaycan uyruklu Halide M'nin 3 yabancı dil bildiği, annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı belirlendi.
Halide M'nin, üyesi olduğu Azeriler Dayanışma Derneği'ni kullanarak iletişime geçtiği mağdurları "evlilik ve ticaret yapmak" vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini vadetmiş
Dolandırdığı mağdurlarına kendisini Azerbeycan'da üst düzey bürokrat olarak tanıtan Halide M'nin Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini söylediği ve güvenlerini kazanmak için onlara evlilik vadettiği öğrenildi.
Tuzağına çektiği mağdurları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ve paralarını aldıktan sonra izini kaybettirdiği belirlenen Halide M'nin 8 yıl içerisinde sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Halide M'nin evine temizliğe giden kadını belirleyerek takibe aldı.
Temizlik işçisinin, şüphelinin evini temizlemeye gitmesinin ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, Halide M'yi yakaladı. ’Evlilik ve ticaret’ vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: Demek ki hedefimiz 4 milyon olsaydı, onu da başaracaktık Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: Demek ki hedefimiz 4 milyon olsaydı, onu da başaracaktık
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Haberler››Güncel››'Evlilik ve ticaret' vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:52: Filistin'de karantina kaldırıldı - Haber 10:52: Mersin'de işgal edilmek istenen ormanlık alan "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" oldu - Haber 10:52: Kızılaydan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi - Haber 10:51: Çocukların yüzde 47'si evde kalmaktan rahatsız - Haber 10:51: Şehit aileleri ile 'online' bayramlaşma - Haber 09:46: Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum - Haber 09:23: Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış - Haber 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler