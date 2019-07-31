Haberler» Magazin» Haber

Evlilik yıldönümünde paylaşım yapmayan Beren Saat'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat, evlilik yıldönümünü sette geçirdi.

31.07.2019 11:56
Evlilik yıldönümünde paylaşım yapmayan Beren Saat'in nerede olduğu ortaya çıktı

2014 yılında romantik bir düğünle evlenen popçu Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. 5'inci evlilik yıl dönümlerinde ortalarda görünmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nunnerede oldukları ise merak konusu oldu.

SİNYAL GELDİ

Son bir yıldır boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü çiftten sürekli kafa karıştıran adımlar geliyor. Boşanacakları iddialarına net cevap vermeyen ancak sosyal medya hesaplarından da birlikte bir paylaşım yapmayan ikiliden, önceki gün iddiaları güçlendirecek sinyal geldi.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

29 Temmuz'da evliliklerinin 5'inci yılına giren Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıldönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşmadı.

SETTE ORTAYA ÇIKTI

Bu yıl sessizliğe gömülen çiftten Beren Saat'in evlilik yıl dönümünü yeni dizisi Atiye'nin setinde geçirdiği ortaya çıktı.


Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin

YORUMLAR (6)
ABİDİN: Boris Johnson, İngiltere''nin yeni başbakanı seçildiğinden beri Türkiye''nin Çankırı iline bağlı Kalfat köyünde de büyük bir sevinç var. Çünkü Johnson''ın büyük büyük babası Kalfatlı. Ne demezsiniz demek Türkiyenin en cok Hainleri oradan cikiyor. Osmanli Torunu ama Linc ediliyor bunlarda biz bunun torunlariyiz diye seviniyor. Tam SALAKO
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
NURİ ALCO: kenan ts ts tss olmadi kocum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
.: okadar paran var ve gıydıgın kıyafete bak ıyıce bodun kendnı
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
YENİ EKONOMİ BAKANI: Sanane kardeşim ne giydiğinden çok mu önemli senin için
Yayından Kaldır
5 3
KONUK: TİPE BAK TİPE
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
GEREKSİZ: ne kaaa önemliiii çok merak ediyorduk evlilik yıl dönümlerinde ne yapacaklar acaba diyee herkesin merakını giderdiniz gereksiz haberle
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
15:04   Şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti
14:33   Konya'da Göl Festivali'nde Sevcan Orhan ve Hilmi Şahballı konseri
14:32   Özcan Deniz'den bir ay önce boşanan Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım
13:33   Diriliş'in yapımcısından yeni proje müjdesi! Hayranlarından hem destek hem uyarı mesajı geldi
13:06   Demet Akalın, Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına ateş püskürdü
12:51   Yeşilçam tadında bir klip
12:06   Sefa Doğanay affetmedi! 5 yıla kadar hapsi isteniyor