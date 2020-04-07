Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar

TOKAT'ta yaşayan Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti, yardım istedikleri polisler aracılığıyla evlilik yüzükleri ile altın küpeleri bozdurarak, 1310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:43
Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar

TOKAT'ta yaşayan Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti, yardım istedikleri polisler aracılığıyla evlilik yüzükleri ile altın küpeleri bozdurarak, 1310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kent merkezinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Gülhanım- İsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzükleri ile altın küpeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Akgül çifti, 155'i arayarak, polislerden yardım istedi. Çift, eve gelen polis ekiplerine kampanyaya bağışlanması için evlilik yüzüklerini ve altın küpeleri teslim etti. Polis ekipleri de duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür ederek, yüzük ve küpeleri teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurdu. Karşılığı olan 1310 lirayı alan ekipler, çiftin adına parayı kampanya hesabına yatırdı.

'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN'

Eşinin duygulandığını ve kendisine danışıp ortak karar aldıklarını belirten emekli İsa Akgül, eve gelen polislere, "Eşim evde Cumhurbaşkanı'mızı dinlerken duygulandı. Bana 'Ben küpemi ve yüzüğümü vermek istiyorum, ne diyorsun?' dedi. Ben de destekledim. Aradık geldiniz, arzumuzu, isteğimizi yerine getirdiniz. Aslında biz kendimiz gidip bozdurabilirdik ama ben kendim kalp hastasıyım, hanımda uyku apnesi var. Bu sebeple çıkamıyoruz. Biz kendi kendimizi idare ediyoruz. Ama kendini idare edemeyenlere de bir nebze çorbada tuzumuz olmasını, katkımız olmasını istedik" dedi.

Gülhanım Akgül ise "Çorbada tuzumuz olsun istedim. Eşime danıştım ve yüzüğüm ile küpemi vermeye karar verdim. Benim sevdiğim küpem ve yüzüğümdü. Az ama sevabı bize yeter, diye verdim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, İsa Akgül, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:17: 60 yaşındaki hasta, koronavirüsü yenip, taburcu oldu - Haber 16:17: Sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye para cezası - Haber 16:16: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber 16:16: KADIKÖY'DE MASKESİZ VATANDAŞLAR SEMT PAZARINA ALINMADI - Haber 16:15: Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı (2)- Yeniden - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi