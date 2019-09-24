Evliya Çelebi'nin izinden yürüdüler

62 kişiyle yapılan yürüyüşte, doğanın tüm güzellikleri keşfedildi.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tarafından 15 günde bir düzenlenen doğa yürüyüşleri yoğun katılımlarla devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü 62 kişiyle "Evliya Çelebi Kültür Rotaları" yürüyüşlerinin startı verildi. Katılımcıların oldukça keyif aldığı doğa yürüyüşü; Boğazköy-Sungurpaşa-Çavuşköy-Şehitler kırsal mahalleleri arasında gerçekleştirildi.

62 kişinin katılımıyla yapılan "Evliya Çelebi Kültür Rotaları" yürüyüşünün ilk etabı başarıyla tamamlanırken, parkur toplamda 8 ayrı etap sonunda tamamlanmış olacak. Pazar günü yapılan ilk etap yürüyüşünde, Belediyespor dağcılık ekibinden yürüyüş lideri Cemal Kuş öncülüğünde İnegöllü doğaseverler Evliya Çelebi Kültür Rotaları İnegöl sınırları başlangıcı olan Boğazköy'den Sungurpaşa'ya yürüdüler. Burada verilen molada doğaseverler köy halkıyla sohbet edip bölge hakkında bilgiler alma fırsatı da buldu. Sungurpaşa'da verilen molanın ardından Çavuşköy'e doğru yola çıkan grup, tarım arazilerinin ortasından geçen traktör yolu ile ilerleyip Sungurpaşa köyünün sırtlarında doğal güzelliklerin eşliğinde Çavuşköy manzaralı patika yollardan Çavuşköy'e ulaştı. Çavuşköy'ün misafirperver ve sıcakkanlı inşaları ile çay eşliğinde sohbet eden grup, ardından Şehitler kırsal mahallesine doğru yola çıktı. Çavuşköy-Şehitler arası, dik rampalar ve yeşillikler arasından geçen traktör yollarından oluşan güzergahta katılımcılar bir yandan İnegöl semalarını biryandan da Uludağ manzarasını izleme fırsatı buldu. Çavuşköy-Şehitler arsında Şehitler Tepsi yakınlarında 1 saat öğlen molası verildi. Molanın ardından Şehitler Köyüne doğru Evliya Çelebi Rotası izlenerek Uludağ manzarası eşliğinde hedefe ulaşıldı.

Toplamda 12 kilometrelik yürüyüş parkuru saat 14.30'da tamamlandı. Ekip sorumluları, daha önce yapılan yürüyüşlerde parkur keşifleri yapıldığını ancak ilk kez bu yürüyüşte Kültür Rotaları Derneği ve İnegöl Belediyesi'nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Evliya Çelebi Yolu Kitapçığında yazan faaliyet raporuyla yürüdüklerini ifade ettiler.