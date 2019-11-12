Haberler » Güncel » Evo Morales Bolivya'dan ayrılıyor - Haber

Evo Morales Bolivya'dan ayrılıyor

BUENOS Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.

12.11.2019 05:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 05:04Evo Morales Bolivya'dan ayrılıyor

BUENOS 'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği 'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.

Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.

Bu arada, Meksika, Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreci "darbe" olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.


Evo Morales, Meksika, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:00 Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05:58 Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05:51 Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05:54 Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
05:41 Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
00:33 Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar
00:29 Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 06:16:45