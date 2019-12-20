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Evo Morales: "Bolivya'nın yasal devlet başkanı benim"

Bolivya'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Evo Moralesi kendisini Bolivya'nın yasal devlet başkanı ilan etti ve hala görevini sürdürdüğünü belirtti.

20.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:40 Evo Morales:
'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Evo Moralesi kendisini Bolivya'nın yasal devlet başkanı ilan etti ve hala görevini sürdürdüğünü belirtti.
Bolivya'da ordunun baskısı sonucu istifa ederek ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, 22 Ocak 2020 tarihine kadar anayasanın kendisini ülkenin devlet başkanı olarak tanıdığı uyarısında bulundu. Siyasi sığınmacı olarak kabul edildiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te konuşan Evo Morales, "20 Ocak 2015 tarihli 651 sayılı kanun beni 22 Ocak 2020'ye kadar Bolivya'nın Anayasal Devlet Başkanı olarak ilan etti" ifadelerini kullandı.
Yasal olarak hala başkan olduğunu belirten Morales, "İstifa etmemden sonra anayasanın 161'nci maddesinde öngörüldüğü gibi Yasama Meclisi kabul etmeliydi. Ama etmediler" dedi.
Morales ayrıca "Bu yasa kaldırılmadı, iptal edilmedi ya da anayasaya aykırı ilan edilmedi. Bu nedenle kendisini fiili ilan eden Anez Hükümetinin eylemleri, Camacho (Sağcı muhalif Luis Fernando) ile eski başkan ve başkan adayı Mesa'nın her türlü girişimleri yasa dışıdır" açıklamasını yaptı.
Buenos Aires'te, Bolivya Savcılığının kendisi için çıkardığı tutuklama emrinin yasa dışı olduğunu beyan ettiği basın toplantısından sonra Morales, "Darbeciler yasama prosedürlerine uymadı. Sistematik olarak anayasaya aykırı siyasal zulmü açığa çıkardı. İnsanlığa karşı suç işledi. Tüm davranışları boş ve geçersizdir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bolivya'daki fiili hükümet, son on yılda inşa edilen çeşitli stadyumlara ve diğer salonlarına verilen Evo Morales isimlerinin kaldırılacağını açıkladı.
(İHA)

Buenos Aires, Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: İHA

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