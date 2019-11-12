Haberler » Dünya » Evo Morales, Meksika'da - Haber

Evo Morales, Meksika'da

Bolivya'da devlet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika'ya iniş yaptı.

12.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:13Evo Morales, Meksika'da

'da devlet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine iltica hakkı tanıyan 'ya iniş yaptı. Molares, burada gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim. Daha güçlü bir şekilde Bolivya'ya döneceğim" ifadelerini kullandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Pazar günkü istifasının ardından kendisine iltica hakkı veren Meksika hükümetinin sağladığı bir uçakla başkent Mexico City'e iniş yaptı. Uçaktan indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morales, "Meksika'nın bana iltica hakkı tanıması hayatımı kurtardı. Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

Başkent Mexico City'de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılanan Morales, Meksika hükümetine teşekkür ederek, "Meksika hükümetine bana bu hakkı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Ülkemden ayrı kaldığım için üzgünüm ancak daha güçlü bir şekilde Bolivya'ya döneceğim" ifadelerini kullandı.



Evo Morales, Bolivya, Meksika, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
22:13 Trump: ABD'nin gözü, Bağdadi'nin üçüncü adamının üzerinde
21:16 Fransa Türkiye'nin iade etmek istediği 11 IŞİD zanlısını kabul edecek
21:16 Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü
21:13 Evo Morales, Meksika'da
21:01 'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki
17:17 Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı
14:20 Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?
13:15 Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi
11:40 Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü
04:34 Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 22:14:28