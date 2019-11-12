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Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti

Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sunduğu iltica teklifini kabul etti.

12.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:52Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti
'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, 'nın sunduğu iltica teklifini kabul etti.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, gelişmeyi Morales ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama ile duyurdu.
Bolivya'daki olayları ilk andan itibaren "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e sığınma sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Ebrard, "Devlet Başkanı Morales'in, biraz önce yaptığımız telefon görüşmesinde, davetimizi kabul ettiğini ve siyasi sığınmacı olmak için resmi olarak başvurduğunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.
Ebrard, Bolivya Dışişleri Bakanlığını da konuya ilişkin bilgilendirdiklerini ve Morales'in uluslararası haklar çerçevesinde can güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasını istediklerini vurguladı.
Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Morales'in önceki gün istifa etmesinin ardından tepki göstermiş ve "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır." ifadesini kullanmıştı.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmıştı.

Evo Morales, Bolivya, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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