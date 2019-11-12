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Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti

Bolivya'da ordunun isteği üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti.

12.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:01Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti
Bolivya'da ordunun isteği üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun isteği üzerine istifa etmişti. Morales sosyal medya üzerinden Bolivya'dan ayrılma kararı aldığını açıklayarak, "Meksika'ya gidiyorum" dedi. Ülkesinden ayrılmaktan üzüntü duyduğunu kaydeden Morales, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini ifade etti.

Çatışmalar sürüyor

Morales yanlıları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Olaylarda 20 kişi yaralandı.

Seçimlere kadar Senato İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Nez'in görevi yürütmesi bekleniyor. - LA PAZ

Politika

Kaynak: İHA

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