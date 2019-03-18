Evos Angels Dergisi Mart Sayısıyla Yayında!

Nursel Köse Kudret karakteri ile "Mizahımız örtüşüyor. Kan grubumuzda aynı. Başka bir benzerliğimiz yok. Çok şükür" diye yorumladı. Sosyal medyanın en tanınan youtuber'ı Başak Karahan ayın influencer'ı bölümünde "Hayatımda aşktan daha ön planda olduğunu düşündüğüm hedeflerim var. "diye konuştu. Başarılı influencer sosyal medya ile ilk tanışma macerasını dile getirdi. Ayın müzisyeni bölümünde Gülden Mutlu yeni şarkısı "Kandırmışlar Aşk Diye" adlı çalışmasının hikayesini anlattı. Klibinde mum motifli kıyafeti ile dikkatleri çeken Gülden Mutlu "Yanmayı göze almıştım. Bir şeyi doğru izah edebilmek uğruna her şey yapılabilir diye konuştu."

Başak Karahan

Evos Angels dijital dergisi Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak kardeşlerin önderliğinde 9 yıldır aralıksız olarak her ay birçok ünlü konuğa ev sahipliği yapıyor. Derginin kareleri İlker Uzunalan, Özkan Aydoğanoğlu, Kürşad Karakuş imzası taşıyor. Derginin styling bölümü Garage Hair Repair Studio ekibiyle çalışılmakta. Derginin içeriği moda, yaşam, seyahat, güzellik, bakım ve yeni trendleri içermekte.