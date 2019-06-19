19.06.2019 11:31
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Evren'den Halk Bankası Genel Müdürü Arslan'a ziyaret

Evren

Malatya Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı ve TESKOMB Denetim Kurulu üyesi Ali Evren, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret ederek esnafa verilen destekler hakkında istişarelerde bulundu.

Malatya Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı ve TESKOMB Denetim Kurulu üyesi Ali Evren, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret ederek esnafa verilen destekler hakkında istişarelerde bulundu.

Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da yapılan toplantısına katılan Malatya Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı ve TESKOMB Denetim Kurulu üyesi Ali Evren, Esnaf Odaları Birliği Başkanı TESK Yönetim Kurulu Şevket Keskin ve beraberindeki heyet ile birlikte Genel Müdür Osman Arslan ile bir araya geldi.

Evren, esnafların ekonomik sorunları ve Malatya'nın plasman sıkıntısının çözümü için Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan'dan destek beklediklerini ifade ederek, yapılması gerekenler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'da, "Malatya esnaf teşkilatının esnaflarının sorunlarına karşın bu duyarlı davranışından dolayı ve bizlere yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
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