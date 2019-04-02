Evren Dinçer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Aksaray belediye başkan adayı Evren Dinçer oldu. AK Parti adayı Evren Dinçer, Aksaray belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Aksaray belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Aksaray belediye başkan adayı Evren Dinçer ile ilgili seçim sonuçları ve Aksaray belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Aksaray belediye başkan adayı Evren Dinçer oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aksaray belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Aksaray aday yarışı ve Aksaray seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Aksaray Seçim Bilgileri

Aksaray belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Aksaray belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Aksaray toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Aksaray belediye başkan adayı olarak gösterilen Evren Dinçer, Aksaray yarışında % 40,49 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Evren Dinçer toplamda 45.238 adet oy sayısına ulaştı.

Evren Dinçer Kimdir?

1981 yılında Aksaray'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamladı. 2004 yılında Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Gazi Universitesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Dinçer, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoraya devam etmektedir. 2006 yılında Devlet Personel Başkanlığı'nda personel uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2015-2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, 2016-2018 yılları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda personel dairesi başkanlıklarında bulundu. Dinçer, evli ve İngilizce bilmektedir.

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