Evren Yaşlak Yeni Yaşına İhtişamlı Bir Partiyle Merhaba Dedi!

İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu. Yaklaşık 60 kişiyi ağırlayan Evo Şirketler Grubu kurucusu Evren Yaşlak, kız kardeşi Evrim Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Sanatçı dostları gecede şarkıyla kendilerine eşlik ettiler. Ayrıca gecede Show Life organizasyon'un başarılı dans ekibide katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden, şarkıcı Hatice Doyamıyorum şarkısıyla, ünlü sunucu ve psikolog Yeşim Akıncı yeni şarkısıyla, Gül Gökçe Korkmaz şarkılarıyla büyük ilgi görürken, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence devam etti. Geceye katılan diğer isimler şöyle;

Ünlü fenomenler Ertan Yılmaz ve Hatice Demir (Gezip Gelicez), Aycan Varış, Muammer Kapucuoğlu, Lütfü Sapmaz, Koray Aksu, Serap Sultan Şahingil, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker ve Gizem Uzunalan, Murat Dede, Berat Kayışkan, Ayşe Türk, Rabia Toprak, Büşra Dinçer, Atakan Taşur, Büşra Chehada, Melike Artan, Derya Kısa, Gülden Değirmenci, Dilşat Erdil, Meral ve Atakan Gazdağlı, Zuhal Güzeller, Nihal Korkmaz, Ezgi Pozan, Fuat Cingiler, Gamze Canpolat, İbrahim Yılmaz, Mine Şen, Maria Gnedaş, Seda Üzüm, Seda Aras, Senem Selimi, Yasemin Karamişa, Zeynep Köker, Gül Taşoğlu geceye katılan isimler arasındaydı.

Muammer Kapucuoğlu - Evren Yaşlak