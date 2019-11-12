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Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, İKÜ'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yılın ikinci konserinde genç müzisyen Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu'nu konuk edecek.

12.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:38Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, İKÜ'de
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yılın ikinci konserinde genç müzisyen Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu'nu konuk edecek.

İKÜ açıklamasına göre, 21 Kasım'da saat 19.00'da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak Gündüz, "Zordu Aslında", "Sen Aşkımızdan", "Mevsim Çiçekleri", "La La La" gibi sevilen şarkılarını dinleyiciler için seslendirecek.
Açıklamaya göre, müzisyen Asım Can Gündüz'ün oğlu Evrencan Gündüz, 16 yaşında sokak müzisyenliğine başladı. Aynı yıl arkadaşlarıyla T- isimli ilk grubunu kuran Gündüz, festivallerde sahne aldı. Bir dönem vapurlarda da müzisyenlik yapan Gündüz, Rock'n Purple'da en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü ile Beatles'ın Don't Let Me Down parçasına kemençe kullanarak yaptığı düzenlemeyle en değişik enstrüman ödülünü kazandı.

"Evrencan ve Uzaylılar" adını verdiği beş şarkılık ilk albümünü 2017 yılında piyasaya süren Gündüz, geçen yıl altı şarkıdan oluşan "Mevsim Çiçekleri+, bu yıl ise halka mal olmuş türkülere yeni bir soluk getirdiği "Bu Toprağın Sesleri" ve "Pazar Şarkıları" albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kendi akustik solo programlarının yanı sıra grubu Uzaylılar ile de konser, beste ve albüm çalışmalarını sürdüren Gündüz, gelecekte dünyanın en iyi jazz ve blues müzisyenlerinden biri olmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Asım Can Gündüz, Blues, Güncel

Kaynak: AA

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