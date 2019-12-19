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Evrencan ve Uzaylılar ışıklıları coşturdu

Son yılların en yetenekli genç müzisyenlerinden Evrencan Gündüz, Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde düzenlenen 'Kış Karnavalı'nda sahne aldı.

19.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:16 Evrencan ve Uzaylılar ışıklıları coşturdu

Gündüz, kendine özgü tarzı ve enerji dolu performansıyla salonu dolduran Işıklı öğrencilerden büyük beğeni aldı.

Işık Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen konserde Evrencan Gündüz ve grubu Uzaylılar, Işıklı öğrencilere müzik dolu eğlenceli saatler yaşattı. Salonu dolduran öğrenciler Evrencan Gündüz'ün hareketli parçalarıyla coşarken, sanatçının 'Mevsim Çiçekleri", 'Bu Toprakların Sesleri' ve 'Sabah Şarkıları' albümlerinden seslendirdiği romantik parçalara da koro halinde eşlik etti. Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, sahnedeki enerjik performansları ve birbirinden güzel şarkılarıyla öğrencilerin gönlünü bir kez daha fethetti.

Öğrenci kulüplerinden dans ve tiyatro gösterisi

Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde düzenlenen Kış Karnavalı kapsamında üniversitenin tiyatro ve dans kulüpleri de sahne aldı. Işık Üniversitesi Dans Kulübü, Evrencan Gündüz konseri öncesi sergilediği dans gösterisiyle göz doldururken, Oyunculuk ve Sahne Sanatları Kulübü ile 13. Tiyatro Grubu da skeçler sahneledi.

Jeton yerine minikler için kitap bağışı

Bu arada Kış Karnavalı kapsamında anlamlı bir uygulama da hayata geçirildi. Konser ve sahne gösterileri öncesinde fuaye alanında düzenlenen diğer etkinlik ve çekilişlere katılım için jeton yerine bağış kitap geçerli oldu. Fuaye alanındaki etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, alanda bulunan kitap stantlarından birer çocuk kitabı satın alarak, ihtiyacı olan bir ilkokul için yapılacak kütüphaneye bağışladılar.


Işık Üniversitesi, Şile, Güncel

Kaynak: Bültenler

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