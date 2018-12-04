Evrende Bugüne Kadar Yayılan Işık Parçacığı Hesaplandı

04 Aralık 2018 Salı 13:25



04 Aralık 2018 Salı 13:25

Gök bilimciler, evrende yıldızlardan bugüne kadar salınan ışığı ölçtü.Astronomlar, yürüttükleri çalışma sonuncunda evrende bugüne kadar yıldız ve galaksilerden 4 ve takip eden 84 sıfır (4 trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon) ışık parçacığı yani foton yayıldığı sonucuna vardı.Araştırmayı yürüten ekibin lideri Clemson Üniversitesinden astrofizikçi Marco Ajello, "Bütün yıldızlardan yayılan ışık parçacıkları hala bizimle. Yıldızlardan gelen bu parçacıklar evrende bir foton denizi yaratıyor." ifadelerini kullandı.Ajello, 13,7 milyar yaşında olduğu hesaplanan evrende yıldız oluşumlarının 10 milyar yıl önce başladığını, yıldızların hala oluşmaya devam ettiğini belirtti.Araştırmaya ilişkin bulgular "Science" dergisinde yayımlandı.