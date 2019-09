Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1380. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı.Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da Yezid tarafından şehit edilişinin 1380. yılında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.Güzergahta güvenlik önlemi alan polis, kültür merkezi civarındaki yolları araç trafiğine kapattı.Yasın sembolü olan siyah kıyafet giyen vatandaşlar erken saatlerde kortejler halinde salona geldi. Yoğunluk dolayısıyla salona giremeyenler etkinliği dışarıda kurulan dev ekrandan takip etti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi.Kerbela katliamının tasvir edildiği, temsili resimlerinin asıldığı etkinlikte gözyaşı döken ve ağıt yakan vatandaşlar, "Lebbeyk ya Hüseyin" diyerek Hz. Hüseyin'e biatlarını iletti. Vatandaşlar ayrıca, "Ya Hüseyin", "Ya Zeyneb" yazılı bandana takarken, "Her gün Aşura, her yer Kerbela" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Kimi vatandaşlar ellerini bileklerinden zincirle bağlarken, bazısı elinde gül taşıdı.Programda, "Sinezen" ve "Mersiye" adı verilen ilahiler okundu. Salonu dolduran 7'den 70'e her yaştan vatandaş da ilahilere eşlik etti.Zeynebiye Tiyatro Ekibi, Kerbela'da yaşananlarla, Kerbela'nın en küçük şehidi Ali Asgar'ın anlatıldığı skeç sahneledi. Yaklaşık yarım saat süren skeci izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü."Ayrıştırıcı gibi görünen Kerbela olayı..."AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün üzüntümüz sonsuz." dedi.Kerbela olayının İslam tarihinin kara sayfalarından biri olduğunu belirten Ayrım, şöyle konuştu:"Hz. peygamberin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri etrafında yer alan sahabe ve birçok kişinin şehit edildiği mekanın adıdır Kerbela. Aslında Müslümanlar arasında ayrıştırıcı gibi görünen Kerbela olayı geçmişten ibret alınıp, geleceğe ona göre vahdet esası üzerine tesis etmek bakımından birleştirici bir unsurdur. Sorun Müslümanların bir araya gelip bu konuyu yeterince konuşmamasından kaynaklanmaktadır. İslam dünyasında Hz. Hüseyin'e ağıt yakmayan hiçbir ülke olmadığı gibi bu zulmü alkışlayan hiçbir Müslüman da bulunmamaktadır. Müslümanların yaşamış olduğu hemen her ülkede halk kültürü ve edebiyat yönüyle Kerbela hakkında muazzam bir birikim oluşmuştur. Aynı ağıdı Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca, Kürtçe söylememiz Hz. Hüseyin'in acısına, davasına ve masumiyetini ilgi duymamızın göstergesidir."Ayrım, İslam coğrafyasında birliğin sağlanması noktasında alimler, aydınlar ve siyasiler başta olmak üzere herkese görev düştüğünü sözlerine ekledi."Bugünlerimiz ve geleceğimiz için lazım olan dersleri çıkarmalıyız"CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de ehlibeyt dostlarına, Müslümanlara başsağlığı, Kerbela şehitlerine rahmet diledi."Bugün dünyanın dört bir yanında matem tutulmaktadır. Biz de burada İmam Hüseyin meclisindeyiz ve onun yas matemini tutmaktayız." ifadesini kullanan Kesici, Kerbela olayının ve İmam Hüseyin'in mücadelesinin çok iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.Kesici, "Bu olaydan bugünlerimiz ve geleceğimiz için lazım olan dersleri çıkarmalıyız. İmam Hüseyin'in mücadelesi bir taht, saltanat, bir mal, mülk, bir makam, mevki mücadelesi değildi." ifadesine yer verdi.Kesici, şunları kaydetti:"Zalim bir hükümdar ve İslam halifeliğini saltanat gözünde çevirenlere boyun eğmeyerek, karşı çıkarak, özgürlüğün, adaletin mücadelesini yapıyordu. Bu mücadelenin adı 'zillet altında yaşamaktansa, izzetli ölüm mücadelesi' idi. Hz. Hüseyin o zaman Yezid'in halifeliğini kabul etmiş olsaydı, bugün 'zulüm' dünya yüzünde meşruiyet kazanmış olacaktı, meşru olmuş olacaktı. O günden beri Yezid tüm dünyada zulmü, İmam Hüseyin, masumiyet, adalet ve özgürlüğü temsil etmektedir.""Allah başka yas ve matem yaşatmasın"Türkiye Caferileri Lideri ve CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz, buradaki konuşmasında, İslam davasında, vatan, millet ve ezan için şehit olanlara rahmet diledi.Özgündüz, "Allah başka yas ve matem yaşatmasın." temennisinde bulunurken, Hz. Hüseyin'in ölümü pahasına bir direniş gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Özgündüz, Hz. Hüseyin için, "Emsalsiz, tarihte başka benzeri yoktur. Hukuk zemininden bir milim şaşmadan, Kur'an hukukundan, Allah'ın rızasından bir milim ayrılmadan bir direniş destanı ortaya koymuştur." açıklamasını yaptı.Suriye'de yaşananlara da değinen Özgündüz, Suriye meselesinin kangren halini almaya başladığına vurgu yaparek, Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) uygulanmak istendiğine işaret etti.ABD'nin BOP için bölgede olduğunu savunan Özgündüz, siyonizme fayda sağlayan bu proje dahilinde Türkiye ve İran'ın da parçalanmak istendiğini kaydetti.Türkiye'nin şu ana kadar devlet aklı ile emperyalistlerin oyununu boşa çıkardığını anlatan Özgündüz, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin güvenli bölge talebinin haklı ve doğal olduğunu ancak hiçbir hakkı bulunmayan ABD'nin orada bulunma nedeninin farklı olduğunu aktaran Özgündüz, Türkiye'nin Suriye ile anlaşarak güvenli bölge oluşturmasının daha mantıklı olduğunu dile getirdi."Hz. Hüseyin ve ehlibeyt bütün insanlığın ortak değeridir"CAFERİDER Başkanı Sinan Kılıç, bu ayın matem ayı olduğunu söyledi."Aşura sadece bir takvim günü değildir." diyen Kılıç, Kerbela'nın da belirli bir günde anılıp sonrasında unutulacak bir olay olmadığına dikkati çekti.Kerbela'nın evrensel mesaj verdiğini kaydeden Kılıç, "O evrensel mesajların en önemlisi, özü Hz. Hüseyin'in çok manidar olan bir sözünde yatar; Hz. İmam, 'zillet bizden uzaktır.' demiştir. Zilletin bizden uzak olması ırkı, rengi, dili, hatta dini ne olursa olsun insan olmayı gerektiren bir vasıftır, bir ilkedir. Dolayısıyla Hz. Hüseyin ve ehlibeyt bütün insanlığın asgari müştereği, ortak değeridir." ifadesini kullandı.Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Müslümanlar arasındaki sorunların ve çatışmaların son bulması gerektiğini dile getirdi.Çatışan Müslüman grupların bir birlerine "Allahuekber" diyerek saldırdığına vurgu yapan Doğan, Kerbela'nın anıldığı günlerin İslam'la ilgili sorunların da sorgulanmasına vesile olacak bir gün olarak kabul edilebileceğini önerdi.Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarının okunduğu programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür Araştırma Derneği Genel Başkanı Seyyid Hüseyin Zerraki de katıldı.Kerbala Olayıİslam dünyasında asırlardır acısı dinmeyen olay, hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) yaşandı.Emevilerin 2. Halifesi Yezid bin Muaviye, kendisine biat etmesini istediği Hz. Hüseyin'i ve aile fertlerini Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde katletti.Son peygamberi ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden üzen olayda şehit olanlar, her yıl "matem günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.