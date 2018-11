Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde Çocuk Hakları Eğitimi Verildi

22 Kasım 2018 Perşembe 12:25



ANKARA(AA) - Yenimahalle'de Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde, müzeyi ziyaret edenlere çocuk hakları eğitimi veriliyor.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, ülkemizde yaşayan her bireyin kendi kişisel haklarını bilmesi gerektiğini söyledi.Toplumda yaşayan her bireyin hakları olduğunu, bu hakların çocukluk döneminde öğrenilmesinin önemli olduğunu ifade eden Yaşar, " Çocukluk döneminde haklarını iyi öğrenen çocuklarımız ilerleyen yıllarda hayatlarının her köşesinde bireysel haklarını bilen bireyler olarak devam ederler. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklara yönelik projelere önem veriyoruz. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi projesini çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için hayata geçirdik."