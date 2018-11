Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" Konferansı

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:45



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:45

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formu Başkanı Hişam Kasım, gazeteci olarak kuşatma altında yaşayan Gazze 'nin haklarını savunma yükümlülüklerinin bulunduğunu belirterek, "Filistinlilere yönelik İsrail basını tarafından yapılan yalan haberlere karşı kendi doğru medyamızı kurmamız lazım." dedi.Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferans İstanbul 'da başladı.Konferansın açılış oturumunda konuşan Kasım, burada İsrail zulmü altında olan Filistinlilerin umudunu devam ettirmek için bir araya gelindiğini söyledi.Kasım, Gazze'deki Filistinlerin 20'den fazla yıldır ilaç, yiyecek sıkıntısı çektiklerini, özgürlüklerinin kısıtlandığını, İsrail'in ihlallerinin altında yaşadıklarını ifade ederek, Gazze'deki ailelerin İsrail'in saldırısı altında olduğunu hatırlattı.Bu konferansta dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin bulunduğunu aktaran Kasım, şunları kaydetti:"Gazeteci olarak kuşatma altında yaşayan Gazze'nin haklarını savunma yükümlülüğümüz var. Filistinlilere yönelik İsrail basını tarafından yapılan yalan haberlere karşı kendi doğru medyamızı kurmamız lazım. En son İsrail saldırısında, El Aksa TV kanalına saldırıldı. Bina tamamen yok edildi. İsrail tarafından medya mensupları ve gazetecilere karşı büyük hukuksuzluklar yapıldı. Bunlar uluslararası kanunlara ve haklara aykırı uygulamalar. Filistinlilerin hakları için seslerini yükselten birçok profesyonel insan var. Bu platformla birlikte bu mücadelenin içinde olan herkese ortak bir platformda buluşma fırsatı veriyoruz."Tüm Filistinli gençleri film yapma konusunda cesaretlendirmek adına "Filistin Filmleri" adlı bir ödül törenlerinin olacağını ifade eden Kasım, ödül sahibinin 40 aday içerisinden seçileceğini aktardı.Kasım, Suudi Arabistan 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın da konferansta yer alacağını ancak vahşice katledildiğini dile getirerek, "Çok iyi bir gazeteci ve dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Cemal Kaşıkçı Suudi halkının Filistin meselesine bakış açısını en iyi yansıtan örneklerdendi." şeklinde konuştu."Filistin meselesinde her zaman çarpıtmalar oldu"Açılışta konuşan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini de Filistin meselesinde her zaman çarpıtmalar olduğunu belirterek, bu nedenle insan hakları ve oradaki olan şiddetin iyi bir şekilde aksettirilmediğini söyledi.Morgantini, "Bazı Avrupa medya unsurları bu konuda taraflı davrandılar. Filistinliler kendi ülkelerinde özgürce hareket etmek istiyorlar ama İsrail askerleri tarafından katlediliyorlar. Birçok gazetede bu durumu İsrail'in kendini savunması olarak lanse ediyor ama bu gerçekte bir cinayet ve masum insanların katledilmesidir. Avrupa, Filistin meselesinin gerçeklerinin yansıtılmasında başarısız oldu. Filistinlileri her zaman suçlu olarak gösteriyorlar. Filistinlilerin bu kadar zorluğa tek başlarına karşı gelmeleri bir mucize. Filistin'de olan bitenleri Filistinlilerin kendileri dünyaya anlatmalıdır. Bu zeminin de hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.