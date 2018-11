Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği Konferansı - Lisa Morgantini

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:54



-Konferanstan detaylar-Lisa Morgantini'nin konuşması Evrensel Medyada Filistin 'in Geleceği KonferansıEski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini: "Avrupa, Filistin meselesinin gerçeklerinin yansıtılmasında başarısız oldu. Filistinlileri her zaman suçlu olarak gösteriyorlar. Filistinlilerin bu kadar zorluğa tek başlarına karşı gelmeleri bir mucize. Filistin'de olan bitenleri Filistinlilerin kendileri dünyaya anlatmalıdır""Filistin meselesinde her zaman çarpıtmalar oldu"Açılışta konuşan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini de Filistin meselesinde her zaman çarpıtmalar olduğunu belirterek, bu nedenle insan hakları ve oradaki olan şiddetin iyi bir şekilde aksettirilmediğini söyledi.Morgantini, "Bazı Avrupa medya unsurları bu konuda taraflı davrandılar. Filistinliler kendi ülkelerinde özgürce hareket etmek istiyorlar ama İsrail askerleri tarafından katlediliyorlar. Bu birçok gazete bu durumu İsrail'in kendini savunması olarak lanse ediliyor ama bu gerçekte bir cinayet ve masum insanların katledilmesidir. Avrupa, Filistin meselesinin gerçeklerinin yansıtılmasında başarısız oldu. Filistinlileri her zaman suçlu olarak gösteriyorlar. Filistinlilerin bu kadar zorluğa tek başlarına karşı gelmeleri bir mucize. Filistin'de olan bitenleri Filistinlilerin kendileri dünyaya anlatmalıdır. Bu zeminin de hazırlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.