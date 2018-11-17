Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği Konferansı - Hisham Qasem

Uluslararası Filistin
Medya ve İletişim Formu Başkanı Hişam Kasım, gazeteci olarak kuşatma altında yaşayan Gazze
'nin haklarını savunma yükümlülüklerinin bulunduğunu belirterek, "Filistinlilere yönelik İsrail
basını tarafından yapılan yalan haberlere karşı kendi doğru medyamızı kurmamız lazım." dedi.
Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferans İstanbul
'da başladı.
Konferansın açılış oturumunda konuşan Kasım, burada İsrail zulmü altında olan Filistinlilerin umudunu devam ettirmek için bir araya gelindiğini söyledi.
Kasım, Gazze'deki Filistinlerin 20'den fazla yıldır ilaç, yiyecek sıkıntısı çektiklerini, özgürlüklerinin kısıtlandığını, İsrail'in ihlallerinin altında yaşadıklarını ifade ederek, Gazze'deki ailelere İsrail'in saldırdığını belirtti.
Bu konferansta dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin bulunduğunu aktaran Kasım, şunları kaydetti:
"Gazeteci olarak kuşatma altında yaşayan Gazze'nin haklarını savunma yükümlülüğümüz var. Filistinlilere yönelik İsrail basını tarafından yapılan yalan haberlere karşı kendi doğru medyamızı kurmamız lazım. En son İsrail saldırısında, El Aksa TV
kanalına saldırdı. Bina tamamen yok edildi. İsrail tarafından medya mensupları ve gazetecilere karşı büyük hukuksuzluklar yapıldı. Bunlar uluslararası kanunlara ve haklara aykırı uygulamalar. Filistinlilerin hakları için seslerini yükselten bir çok profesyonel insan var. Bu platformla birlikte, bu mücadelenin içinde olan herkese ortak bir platformda buluşma fırsatı veriyoruz."
Tüm Filistinli gençleri Filistinle ilgili film yapma konusunda cesaretlendirmek adına "Filistin Filmleri" adlı bir ödül törenlerinin olacağını ifade eden Kasım, ödül sahibinin 40 aday içerisinden seçileceğini aktardı.
Kasım, Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın da konferansta alacağını ancak vahşice katledildiğini dile getirerek, "Çok iyi bir gazeteci ve dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Cemal Kaşıkçı Suudi halkının Filistin meselesine bakış açısını en iyi yansıtan örneklerdendi." şeklinde konuştu.
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:54