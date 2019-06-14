14.06.2019 14:08
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Evrim Karayel: "Hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan yoğun talep alıyoruz"

Evrim Karayel: "Hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan yoğun talep alıyoruz"

Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan yoğun talep aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda Mayıs ayında 26 öğrenci evininin satışını gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyon TL'lik gelir elde ettik.

Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan yoğun talep aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda Mayıs ayında 26 öğrenci evininin satışını gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyon TL'lik gelir elde ettik. Haziran ayında bayram tatiline rağmen bu ilginin devam etmesinden ve yoğun bir hareketlilik içinde olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Erkanlı Holding tarafından hayata geçirilen alternatif gayrimenkul yatırım projesi Univa Öğrenci Evleri, hem yerli hem de yabancı yatırımcının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Univa, bu kapsamda Mayıs ayında yaklaşık 7 milyon TL'lik satışa imza attı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan yoğun talep alıyoruz. Bu kapsamda Mayıs ayında 26 öğrenci evininin satışını gerçekleştirerek yaklaşık 7 milyon TL'lik gelir elde ettik. Haziran ayında bayram tatiline rağmen bu ilginin devam etmesinden ve yoğun bir hareketlilik içinde olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Yaklaşık 7 milyon TL'lik gelir elde edildi

Projelerinde sunduğu imkanların yanı sıra satın alma noktasında da yatırımcılara getirdiği avantajlarla bu ilgiyi artırmayı amaçladığı aktarılırken, bu kapsamda Mayıs ayında 26 dairenin satışını gerçekleştiren Univa, yaklaşık 7 milyon TL'lik gelir elde etti.

Karayel, Univa olarak alternatif gayrimenkul yatırımlarının tanıtılmasında üstlendikleri misyonun bugün geldikleri noktaya ulaşmaları adına önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

"Projelerimiz ilk günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılaştı"

Univa'nın Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de bulunan projelerinin ilk günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılandığının altını çizen Karayel, "Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki yatırımcılardan yoğun talep alıyoruz. Sunduğumuz avantajlarla Türkiye'de tercih edilen ilk projeler arasındayız. Dolayısıyla bu durum satışlarımıza da yansıyor. Bu kapsamda geçen ay yaklaşık 7 milyon TL'lik satışa imza attık. Haziran ayında bayram tatiline rağmen bu ilginin devam etmesinden ve yoğun bir hareketlilik içinde olmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ekonomi

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