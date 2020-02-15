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Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarında başlayacak olan Survivor'a katılan isimler netleşirken Evrim Keklik'in kadroya dahil olduğu duyuruldu. Açıklama sonrası gündem olan Evrim Keklik, izleyicilerin de merak konusu oldu. Peki, Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

15.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:38

Evrim Keklik, Survivor 2020'ye katılacak isimler arasında yerini aldı. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Survivor'a katılan Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklikkaç yaşında, nereli sorularının yanıtları merak edildi.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yarışacak olan Evrim, yayınlanan tanıtım videosunda kendisini şu şekilde anlattı: "Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Evrim Keklik

Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

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