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Evsiz adam buz gibi havada bankta yatıyor

Şanlıurfa'da evsiz olduğu öğrenilen genç adam, soğuk ve yağışlı havada günlerdir bankta yatıyor.

07.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:13 Evsiz adam buz gibi havada bankta yatıyor
'da evsiz olduğu öğrenilen genç adam, soğuk ve yağışlı havada günlerdir bankta yatıyor.

Merkez ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir kişi, günlerdir battaniyeye sarılarak bankın üzerinde uyuyor. Soğuk ve yağışlı havada bankta uyuyan genç adamı gören vatandaşlar, kendisine yardım etmek istediklerini söyledi. Ancak vatandaşların yardım talebini kabul etmeyen adam bankta uyumaya devam ediyor.

"Adama yardım edilmesini istiyoruz"

Soğuk havada bir kişinin bankta uyuduğunu görünce içinin sızladığını belirten Aziz Kılıç isimli vatandaş, "Bu adam günlerdir bu bankta uyuyor. Adam hasta olmuş, savaş ortamından kaçıp gelmiş buraya. Şu an mağdur, bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Adamın ailesi yok. Belediye, yardım derneklerinin yardımcı olmalarını istiyoruz. Adamı uyandırdım karnın açsa doyurayım, yardım edeyim dedim, hiçbir şey istemiyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

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