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Evsiz kadının hazin sonu: Hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulundu

Evsiz kadının hazin sonu: Hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulunduADANA - Adana'da evsiz olduğu öğrenilen kadın, özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulundu.

07.08.2019 10:27
Evsiz kadının hazin sonu: Hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulundu
Evsiz kadının hazin sonu: Hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulundu
ADANA - Adana'da evsiz olduğu öğrenilen kadın, özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulundu.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, evsiz olduğu için hastanenin yemekhanesine gelmeye başladı. Daha önce kimseyle konuşmayan ve ve kimsesiz olduğu öğrenilen kadın, her gün olduğu gibi geçtiğimiz gece de yine yemekhaneye geldi.
Dün öğle saatlerinde yemekhaneyi kontrol eden hastanenin güvenlik görevlisi, yerde yatan bir kadın gördü. Kadına seslendiğinde yanıt alamayan güvenlik görevlisi, hemen hastanedeki sağlık personeline haber verdi. Görevlilerin yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirledi.
40'lı yaşlardaki kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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