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Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma

TEKİRDAĞ'da Yılmaz Yorulmaz (61), geceleri kaldığı kapalı otoparkta ölü bulundu.

11.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:26Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma

TEKİRDAĞ'da Yılmaz Yorulmaz (61), geceleri kaldığı kapalı otoparkta ölü bulundu. Evsiz olduğu belirlenen Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kolordu Caddesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparka aracını park etmeye giden sürücü, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmaz Yorulmaz olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi. Evsiz olduğu için geceleri otoparkta yattığı ifade edilen Yorulmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis soruşturma başlattı. Yorulmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



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Kaynak: DHA

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