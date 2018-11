Evsizler Sıcak Yuvaya Kavuştu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:09



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havanın soğumasıyla sokakta yaşayan vatandaşları, sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya başladı.İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü, psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalan veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkıyor.Sokaklarda yaşayan kimsesizler, Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede ağırlanırken, kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor.Bir hafta önce başlanan uygulama kapsamında, 459 erkek Esenyurt'taki merkeze, 11 kadın ise Kayışdağı Darülaceze Merkezi'ne olmak üzere toplam 470 kişi yerleştirildi.Evsizlere, sosyolog, doktor, hasta bakıcı, berber, depocu, temizlikçi, lojistikçi ve güvenlikçi toplam 92 personel hizmet ediyor.- Evsizlere "kapı açık"Misafirhaneler, aralık-mart aylarında "açık kapı sistemi" ile çalışıyor. İBB, evsiz vatandaşlara bu merkezlerde, bilgi işlem-kayıt, banyo-berber, barınma-yatak, temizlik, üç öğün sıcak yemek, kumanya, çay ve sağlık hizmetleri sunuyor.Merkezlere gelen kişilerin kayıtları alınarak, gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra taleplerine göre memleketine gönderiliyor, huzurevi ve bakım evine yerleştiriyor ya da ailelerine teslim ediliyor.Sağlık sorunu olanlara öncelikle İBB'nin doktorları anında müdahale ederken, durumu ciddi olanlar hastanelere sevk ediliyor. 18 yaş altı çocuklar ise yurtlara yerleştiriliyor.Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattı aranarak bildirilebiliyor.İhbarlar ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta birimleri ve polis vasıtasıyla da yapılabiliyor, evsizler kendileri de merkeze başvuruda bulunabiliyor.- Misafirler hizmetten memnunEsenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi'nde misafir edilen Orkun Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmeti sağlayanlara teşekkür ederek, "Burada yemeğimizi, yatağımızı veriyorlar. Sokakta kalan insanlara yardım ediyorlar. Bize bir kapı açtılar bu soğuk havalarda. Buradaki bütün personel bize iyi davranıyor ve yardımcı oluyor. Kısacası her türlü ihtiyacımız karşılanıyor." diye konuştu.Burhan Kalay da her sene bu misafirhanede kaldığını belirterek, "Verilen hizmetten çok memnunum. Burada dört dörtlük hizmet veriliyor. Yemekten, hastane hizmetine kadar her şeyimiz karşılanıyor." dedi.Merkezde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Ziya Işık ise verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Büyükşehir Belediyesince geçen yıl, iki merkezde, 57 personel ile 2 bin 910 kişiye hizmet verilmişti.