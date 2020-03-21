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EVSİZLERDE KORONAVİRÜS KORKUSU

İSTANBUL'un çeşitli noktalarında yaşayan evsizler, koronavirüsten korunmak için insanlara yaklaşmıyor.

21.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
İSTANBUL'un çeşitli noktalarında yaşayan evsizler, koronavirüsten korunmak için insanlara yaklaşmıyor.
Koronavirüs salgını evsizleri korkutuyor. İstanbul 'un çeşitli noktalarında yaşayan evsizler virüsten korunmak için insanlara yaklaşmıyor. İnsanların dokunduğu yerlere dokunmayan evsizler virüsten korunmaya çalışıyorlar. Dört senedir sokakta yaşayan ve geçimini kutu toplayarak sağlayan Doğan Memiş, "Koronavirüs nedeniyle sağa sola ellerimizi sürmüyoruz. İnsanlar ile çok fazla iç içe olmuyoruz. 4 senedir dışarıda bu parkta yaşıyorum" dedi. İstanbul Saraçhane'de parkta yaşayan Mehmet Arif, "Ben burada yaşıyorum. Koronavirüs için insanlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Hayvanlar ile birlikte yaşıyorum. Hayvanlarda da virüs yoktur. Korunuyorum." diye konuştu. EVSİZLERDE KORONAVİRÜS KORKUSU

Kaynak: DHA

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EVSİZLERDE KORONAVİRÜS KORKUSU
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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