Evsizlere 'Kış Oteli'

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi birçok büyük kentte olduğu gibi kış aylarında sokakta kalanlara, kalacak yer temin ediyor. Diğer kentlerden farkı ise bu yerin otel konforuna sahip olması. Sürekli sıcak suyun olduğu 3- 4 ranzalı ve dolaplı odalardan oluşan ve evsizlerin kaldığı komplekse ise 'Kış Oteli' adı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan komplekste kış aylarında sokakta yaşayanlara kalacak yer veriliyor. 'Kış Oteli' adı verilen tesiste yaklaşık 30 kişi barınabilirken, sürekli sıcak suyun yanı sıra 3 öğün yemek, spor salonu ve televizyon odası da mevcut. 3- 4 ranzalı ve elbise dolaplarının da yer aldığı tesise kalacak yeri olmayanlar kendileri gelip başvurabilirken, zabıta ve poliste sokakta kaldığını belirlediği kişileri buraya getiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, tesisin 2 yıldır hizmet verdiğini ve otel konforunu aratmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Evsiz dediğimiz vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde dışarıda bekletmemek için burada barındırıyoruz. Ancak son 2 yıldır burayı daha konforlu bir mekan olarak otel hizmeti veren bir ortam haline getirdik. 3 öğün yemek, sıcak su ve sosyal alanlarıyla bir otel haline getirdik. Burada kalan vatandaşlarımızın neredeyse tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Dışarıda kalan vatandaşlara daha konforlu daha güzel bir aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Bu zaten sosyal belediyeciliğin getirdiği bir hizmettir. Özellikle belediye başkanımızın hassasiyetlerinden dolayı biz de bu konuda hassas davranıyoruz. Gelen arkadaşlar buradan oldukça memnun kalıyor. İnançlarımız gereği de burayı önemsiyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara bakmamızı gerektiren bir inanca sahibiz. Böyle bir inanç mensubu olduğumuz için bu hizmete inanç boyutuyla da bakıyoruz. Burada 1 haftadan 1 aya kadar kalan insanlar var. Buradan şu anda 23 vatandaşımız faydalanıyor. Gelen vatandaşlarımızın burada boş zamanlarını da değerlendirecekleri bir ortam var. Okuma odalarından spor salonuna kadar sosyal olarak zaman geçiriyorlar. Buradaki gönüllü arkadaşlarımızdan spor eğitmeni olan arkadaşlarımız var. Burayı sadece barınma ortamı değil bir eğitim yuvasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Burada günlük zaman geçirmekten ziyade bir aile ortamında kalmalarını sağlıyor ve istiyoruz"

'HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZ KARŞILANIYOR'

Son 2 yıldır kış mevsimini Kış Oteli'nde geçirdiğini söyleyen Mehmet Kotan ise, "Ben geçen yılda sokakta kaldığım zaman buraya geldim. Soğukta geziyordum. Polis ve bekçiler beni alıp buraya getirdiler. Burada kaldım biraz toparladım. Herkesten Allah razı olsun. Bu yıl yine işsizlik nedeniyle buraya geldim. Burada her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada yemeklerimiz güzel. Banyomuz ve temiz yatağımız var. Bizde elimizden geldiği kadarıyla düzelmeye çalışıyoruz. Hala kemiklerimiz bile ısınmadı. Biz büyüklerimizden iş imkanı bekliyoruz" diye konuştu.