Eximbank Dosabsiad Üyelerini Bilgilendirdi

DOSABSİAD Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy ile birlikte çok sayıda DOSABSİAD üyesi ve bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcisi katıldı.

Seminerin açılışında konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, "Türkiye'de ihracatın geliştirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, yurtdışında faaliyet gösteren yatırımcılara uluslararası pazarlarda rekabet gücü ve güvence sağlanması gibi amaçlarla 30 yıldır faaliyet gösteren Türk EXİMBANK, Türkiye'de ihracat kredilerinin yüzde 46'sını tek başına vermektedir. Bu bağlamda EXIMBANK, kıyasıya rekabetin yaşandığı uluslararası pazarlarda ihracatçılarımızın en önemli destekçilerindendir. DOSABSIAD olarak, üyelerimizin ihracat rakamlarını artırmak da bizim en önemli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bu sebeple düzenlediğimiz seminerin tüm katılımcılara fayda sağlamasını diliyorum" dedi.

"44 milyar dolarlık finansman sağlamayı hedefliyoruz"

'İhracatın Finansmanında Türk EXIMBANK' konulu sunumuyla DOSABSİAD üyelerine aydınlatıcı bilgilendirmelerde bulunan Türk EXIMBANK Bursa Şube Müdürü Yasin Okur da, "EXIMBANK olarak, 2017 yılından itibaren yerinde ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla ihracat rakamları büyük illerde şubeleşmeye gittik. Şu anda 12 şube ve 9 irtibat bürosuyla iş dünyasına hizmet veriyoruz. İhracatçı portföyümüzü genişleterek, 11 bin ihracatçıya ulaşmayı ve 2018'de 44 milyar dolarlık finansman sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bursa firmalarına bugüne kadar toplam 1.5 milyar dolar destek verdiklerini sözlerine ekleyen Okur şöyle konuştu; "EXIMBANK olarak ihracatçılarımıza 30 farklı kredi programı sunuyoruz. Bu programlardaki ortak şartlar ise; Türk menşeili mal ihracatı, verilen kredi kadar ihracat yapma zorunluluğu ile banka teminatı ya da KGF kefaleti. Bunun yanı sıra ihracatçılarımızın faaliyetlerinde en az zarara uğraması için de sigorta programları da sunuyoruz."

Sunumun ardından Türk EXIMBANK Bursa Şube Müdürü Yasin Okur, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: Bültenler