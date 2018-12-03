Expanscience Türkiye, Paydaş Temsilcileriyle 4. Kez Bir Araya Geldi

Sürdürülebilirliği şirket politikasının temeline koyan Expanscience, paydaşlarıyla etkin bir diyalog içinde olmaya ve toplum faydasına olan taahhütlere verdiği önemle paydaşlarıyla 4.kez bir araya geldi.

Paydaş görüşlerinin ve beklentilerinin yanı sıra güncel, toplumsal, sosyal ve çevresel konuların üzerinde durulan paydaş paneli, Genel Müdür Ahmet Fikret Baltaoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Eczanelerin, medya temsilcilerinin, tüketicilerin, tedarikçilerin, yenidoğan hemşirelerin, çalışanların ve hekimlerin paydaş olarak temsil edildiği panelde tüm taraflara fayda sağlayan diyalog platformları oluşturularak açık ve şeffaf bir iletişim stratejisiyle, beklentiler ve çözümler üzerinde konuşuldu.

Mustela ve Piascledine 300 adında öncü iki markanın dahil olduğu ürünlerle yaklaşık 100 ülkeye kadar ulaşan; Türkiye'de ilk ve tek olarak B Corp Sertifikasını alarak, AFAQ 26000'nın 'Örnek' derecesini kazanan Dünyanın ilk ilaç ve dermo-kozmetik laboratuvarı olan Expanscience, 2019 yılında da paydaş iletişimine verdiği önemle paydaş panellerini gerçekleştirmeye devam edecek.