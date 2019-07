EXPO 2019 Pekin'de Türkiye Milli Günü açılışı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, EXPO 2019 Pekin 'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Bundan sonraki yıllarda bizim için 'Çin'den ne alabilirim' yerine, 'Çin'e ne satabilirim' dönemi başladı. Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil." dedi.EXPO 2019 Pekin'de, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Tanıtım Grubunun katkılarıyla "Geleceği Yeşil ile Kucakla" temasıyla düzenlenen Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışı Bakan Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve EXPO 2019 Pekin Genel Müdürü Feng Yaoxiang'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Pekcan, açılışta yaptığı konuşmada, Türk tarihinde ilk defa 1851 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde "EXPO"ya katılım sağlandığını ifade ederek, Türkiye'nin güçlü geçmişini ve kadim kültürünü uluslararası alanda temsil etmeye ve tüm dünyayla paylaşmaya çok önem verdiklerini söyledi.Bu anlayış çerçevesinde EXPO'lara katılımı oldukça önemsediklerini vurgulayan Pekcan, Bakanlık olarak bu organizasyonları ülkenin tanıtımının yanı sıra Türkiye markasının ve Türk ürünlerinin tanıtımı için önemli bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.Pekcan, Expo 2019 Pekin'e daha da güçlü bir katılım gösterdiklerine işaret ederek, bu yıl 7 Ekim'e kadar devam edecek olan organizasyona 2 bin 400 metrekarelik bir alanla ve en büyük pavyonlardan biriyle katılım sağladıklarını dile getirdi.Türkiye Milli günü etkinlik alanında 7 coğrafi bölgeyi temsil eden sembolik binalara ve özel yapılara yer verdiklerine dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin kültürüne, ihracatına, turizmine, ekonomisine katkı sunmasını beklediklerini kaydetti.Pekcan, Türkiye pavyonunun bütün misafirlerden yoğun ilgi gördüğünü, EXPO idaresinin de pavyonu beğenerek kalıcı hale gelmesini talep ettiğini, kendilerinin de bunu memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.Bakan Pekcan, bu sayede Türkiye pavyonunun, iki ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin sembolü ve ilişkilere katkı sağlayacak bir anıt olarak kalacağını ifade etti."Çin'e ne satabilirim dönemi başladı"EXPO 2019 Pekin'in, Çin'e yönelik pazara giriş faaliyetlerine de büyük katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:"Biliyorsunuz, Çin denilince aklımıza hep satın almak, hep ithalat geliyor. Nitekim Çin ile 18 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz. Bundan sonraki yıllarda bizim için 'Çin'den ne alabilirim' yerine, 'Çin'e ne satabilirim' dönemi başladı. EXPO alanı aynı zamanda Çinli müşterilerle doğrudan diyalog kurabileceğiniz bir fırsat sunuyor. Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil. Bunun için sabırlı ve istikrarlı olmalı, uluslararası fuarlara, EXPO'lara katılım sağlamalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye ve açabileceğimiz her kapıyı sonuna kadar zorlamaya hazırız. Nitekim bu sene 88'incisi düzenlenecek İzmir Enternasyonel Fuarı'na Çin partner ülke olarak katılacak ve iş dünyasıyla beraber güçlü katılım sağlayacak. Çeşitli iş etkinlikleri ve iş forumları düzenleyeceğiz. Bu konuda dün Çin Ticaret Bakanı ile de teyitleştik. İnşallah geniş katılımlı toplantılar düzenlemeyi, hem ihracatı hem de karşılıklı ticaret hacmini ve yatırımları artırıcı yönde çalışmalar yapmayı planlıyoruz.""Türkiye'nin üretim gücünü tanıtma fırsatı bulduk"TİM Başkanı Gülle de EXPO 2019 Pekin'deki Türkiye Milli Günü vasıtasıyla ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin kültürünü, tarihini bir arada yansıtma imkanı bulduklarını, ihracatçı birliklerinin desteğiyle ülkenin üretim gücünü tanıtma olanağı oluştuğunu söyledi.Türkiye pavyonunun ortaya çıkmasında Türkiye Tanıtım Grubunun çok değerli çalışmaları bulunduğunu belirten Gülle, hedeflerinin şu anki ihracatı çok daha yukarı taşımak olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar üzerinde adeta bir çarpan etkisi yarattığını bildirdi.Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 400 bine ulaşmasının adeta turizmde yeni bir safhaya geçildiğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Önen, hedeflerinin 1 milyon Çinli turist olduğunu, bunu da karşılıklı uçuş seferlerini artırarak gelecek yıllarda mümkün kılmayı amaçladıklarını ifade etti.Önen, yatırım ekonomi ve ticaret alanlarındaki olumlu ivmeyi sürdürme niyetinde olduklarını, tarım ürünlerinin de Çin'e giriş yapmaya başladığını kaydetti.