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Expo'ya kadın eli değecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın kırsal kalkınmayı desteklemek ve kentin sahip olduğu tıbbi aromatik ve endemik bitkileri dünya pazarına sunmak amacıyla şehre kazandırdığı EXPO 2021 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:01Expo'ya kadın eli değecek

BÜYÜKŞEHİR KADINLARA GÜVENİYOR

Konuyla ilgili gereken tüm çalışmaları kurum, kuruluş ve derneklerle birlikte iş birliği yaparak yürüten Büyükşehir, bu konuda en çok kadının emeğine ve üretim gücüne güveniyor.

Hem kadının üretime daha çok katılması hem de üretilen ürünlerin dünya pazarında hak ettiği değeri alması için hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleşmeye büyük önem veriyor.

ÜRETİCİ KADINLARIN EN BÜYÜK GÜVENCİSİ KOOPERATİFLEŞME OLACAK

Hane, şehir ve ülke ekonomisine katkı vermek isteyen ve bu bilinçle evde, tarlada, bahçede ve atölyede ürettikleri tüm ürünleri pazara sunmak isteyen kadınların en büyük güvencesi kooperatifler olacak.

Bu konuda resmi kurum ve kuruluşlarla ortak hareket eden ve Hatay'ın tüm ilçelerindeki üretici kadınlara ulaşan Büyükşehir yetkilileri, gerçekleştirdiği toplantılarda kadınlara kooperatifleşmenin önemini anlattı.

KADINLARDAN KOOPERATİFLEŞMEYE YEŞİL IŞIK

Üretilen ürünlerin teşhir ve pazarlanmasında EXPO'nun kilit rol oynayacağını ve bunun da kooperatifler aracılığıyla olacağını belirten yetkililere üretici kadınların da ilgisi yoğun oldu. Ekonomide söz sahibi olmak ve ürettikleri ürünlerin değerini bulması için kooperatifleşmeye olumlu yaklaşan kadınlar, 2021 yılında gerçekleşecek EXPO'ya çok güveniyor.


Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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