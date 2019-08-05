Exponatura19 - Türkiye'de organik ürün pazarı büyüyor

Küresel düzeyde 90 milyar doları bulan organik ürün pazarı sektörü, her yıl ortalama yüzde 10 – 15 dolayında büyüdüğü Türkiye
'de de göre, 238 tür ürünü kapsayan büyüklüğe ulaştı.
Türkiye'de organik tarımda lokomotif ürünler; incir, üzüm, kayısı gibi kuru meyveler, fındık ve bakliyat olarak ön plana çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018 verilerine göre Türkiye, en çok İtalya
'ya organik ürün ihraç etti.
İstanbul Fuar Merkezi'nde 26 -29 Eylül arasında gerçekleştirilecek ihtisas fuarı Exponatura19, Türkiye ve Dünya'nın birçok farklı yerinden 20 bin ziyaretçi hedefi ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.
Dünyada organik tarım üretimi yapılan alanlar, toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor. Avustralya, 35.6 milyon hektar ile en büyük organik tarım alanına sahip ülke konumundayken, onu 3.4 milyon hektar ile Arjantin ve 3 milyon hektar ile Çin izliyor. Avrupa'da da en büyük organik tarım alanına sahip ilk üç ülke sırasıyla 2.1 milyon hektar ile İspanya, 1.9 milyon hektar ile İtalya ve 1.7 milyon hektar ile Fransa.