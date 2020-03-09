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Extinct Filmi

Extinct filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Extinct filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:58
Extinct Filmi
Flummels adı verilen ipeksi tüylü hayvanlar, soylarının tükendiğini öğrenirler. Dünyada kendi soylarından sadece iki tane kaldığını öğrenen hayvanlar, ırklarını kurtarmak için harekete geçer. Bunun için yapmaları gereken ilk iş zamanda geriye yolculuk etmektir.


Yönetmen: David Silverman
Senaryo: Joel H. Cohen, John Frink, Rob LaZebnik
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Extinct
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 02.04.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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Extinct Filmi
Etiketler : Sinema
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