Exxon Mobil, Güney Kıbrıs'ta Lng Terminali Açacak

Amerikan çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi Exxon Mobil 'in Güney Kıbrıs 'ta bir LNG terminali inşa etmeye hazırlandığı iddia edildi.Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yer alan 10'uncu parselde sondaj çalışması yapan Exxon Mobil şirketi yetkililerinin Güney Kıbrıs'ta bir LNG terminali inşa edilmesine odaklandıkları öne sürüldü.Amerikan Exxon Mobil şirketinin tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yer alan 10'uncu parseldeki Delfini hedefinde gerçekleştirmekte olduğu ilk sondajın sonuçlarının Aralık ayının sonunda çıkmasının beklendiği haber verildi. Fileleftheros gazetesi, " ABD LNG Tek Yol Diyor- Exxon Mobil Terminalde Israrcı" başlıklarıyla yer verdiği haberinde Amerikalılar'ın araştırmalardan zengin bulgular çıkması halinde terminal inşa etme konusunda ısrarcı olduklarını bildirdi.Gazete, ABD'nin Kıbrıs'ın bölgedeki tek istikrar unsuru olduğunu, terminalinde şirketler ve alıcılar için en iyi seçenek olduğunu düşündüğünü iletti.İç sayfadan da geniş yer ayırdığı haberinde, her şeyin araştırmalardan çıkacak sonuçlara bağlı olacağını fakat Amerikalılar'ın LNG terminalinin tek çözüm olduğunu düşündüklerini kaydeden gazete, Exxon Mobil'in araştırmalardan çıkacak nihai sonuç konusunda iyimser göründüğünü belirtti.