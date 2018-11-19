19 Kasım 2018, 09:21
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Exxonmobil, Doğu Akdeniz'de Rumlar İçin Sondaja Başladı

Exxonmobil, Doğu Akdeniz

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Amerikan enerji şirketi ExxonMobil için Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışması yapacak geminin sondaja başladığını söyledi.

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Amerikan enerji şirketi ExxonMobil için Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışması yapacak geminin sondaja başladığını söyledi.

Atina- Makedonya Haber Ajansı'nın (AMNA) haberine göre, Lakkotripis, Kıbrıs'ı ziyeret eden ABD Enerji Kaynakları Bakanı Francis Fannon ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

Lakkotripis, yaptığı açıklamada, Kıbrıs tarafından 10'uncu parsel olarak isimlendirilen bölgede ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmasının başladığını belirtti.

Mısır ve İsrail'i de ziyaret edecek olan Fannon ise ABD'nin Kıbrıs'a doğal kaynaklarından faydalanması konusunda desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs'ın, ihale ve arama çalışmaları çabası ise Türkiye tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri,Kıbrıs,Doğu Akdeniz